Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı
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Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı

AYDIN'ın Efeler, Köşk, Karacasu, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinin yüksek kesimlerine yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı.

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AYDIN'ın Efeler, Köşk, Karacasu, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinin yüksek kesimlerine yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Efeler ilçesinin Paşayaylası ve Eğrikavak, Köşk ilçesinin Kızılcaköy, Menteşeler, Cumayanı ve Başçayır mahallleri, Karacasu ilçesinin Babadağ karayolu üzeri ile Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, bir öğrenci servisi Başçayır-Kızılcaköy yol ayırımında kara saplandı. Sürücünün yardım istemesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri gönderildi. Serviste mahsur kalan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı.   Çocuklara kahvaltı ikram edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışında vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi'ni arayabileceklerini söyledi.

Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı
Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı
Aydın'da kara saplanan servisteki öğrenciler, belediye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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