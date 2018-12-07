Aydın'da Kar Yağışı - Kapanan Yollar Ekiplerce Açıldı

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kuyucak ilçesine bağlı Belenova, Ovacık, Sarıcaova ile Buharkent ilçesi Ericek mahallelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Yağış dolayısıyla kapanan bazı yollar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı. Ekipler, yollarda buzlanma yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının, vatandaşların hayatını etkilememesi için bütün tedbirlerin alındığını kaydetti.