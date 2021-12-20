Aydın'da kanunsuz ava geçit yok
Aydın'da kara avcılığı kanununa aykırı davrana iki şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.
AYDIN (İHA) - Aydın'da kara avcılığı kanununa aykırı davrana iki şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19/12/2021 tarihinde ekiplerimizce gerçekleştirilen av koruma-kontrol çalışmasında; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefeti tespit edilen 2 kişi hakkında idari işlem tesis edilmiştir" denildi. - AYDIN
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