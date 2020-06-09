Aydın'da kan stokları tükendi
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Aydın'da kan stokları tükendi

Aydın'da kan stokları tükendi AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı.

Aydın'da kan stokları tükendi
09.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:55


Aydın'da kan stokları tükendi 
AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit, koronavirüs nedeniyle vatandaşların kan vermekte geçen yıla oranla yüzde 100 azalarak kan stoku kalmadığını ifade etti.
Türkiye'de Mart ayından beri yaşanan koronavirüs salgın hastalığından dolayı çoğu ilde olduğu gibi Aydın'da da kan stoğu azaldı. Aydın'da 2019 yılında aylık ortalama 4 bin ünite kan bağışı yapılırken, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayında ise kan bağışı aylık olarak bin 300 üniteye düştü. Kan ihtiyacının fazla olması nedeniyle, günlük bağışlanan kanın tamamı hastanelere gittiği ve stok yapılamadığı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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