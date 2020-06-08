Aydın'da kan stokları tükendi
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Aydın'da kan stokları tükendi

AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı.

Aydın'da kan stokları tükendi
08.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:39

AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit, koronavirüs nedeniyle kan veren bağışlayıcı konusunda yüzde 100 oranında azalma olduğunu belirterek, kan stoğu kalmadığını ifade etti.

Türkiye'de Mart ayından beri yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bağışlayıcı konusundaki azalmadan dolayı çoğu ilde olduğu gibi Aydın'da da kan stoğu azaldı. Aydın'da 2019 yılında aylık ortalama 4 bin ünite kan bağışı yapılırken, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayında ise kan bağışı aylık olarak bin 300 üniteye düştü. Kan ihtiyacının fazla olması nedeniyle, günlük bağışlanan kanın tamamı hastanelerde kullanıldığı ve stok yapılamadığı öğrenildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KAN STOKLARI İLK DEFA BİTMİŞTİRAydın Valiliği, konuya ilişkin sosyal medyada hesabından yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  "Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi, kan bağışı ekipleri ile bölgemizdeki 94 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaktadır. COVİD-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle kan stokları ilk defa bitmiştir. Hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi, kanser vb. hastalarımızın düzenli olarak kan ihtiyaçları devam etmekte olup maalesef kan ihtiyaçları karşılanamamaktadır."KAN BAĞIŞÇILARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit de Aydın'da kan stokunun tükendiğini belirterek, "Koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle kan stoklarımız tamamen bitmiş durumdadır. Geçen yılki rakamlara göre yüzde 100 oranda azaldı. Günlük toplanan kan ise anında hastanelere gidiyor. Bu konuda Aydınlı hayırseverlerin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Bizim kanlarımız sadece losami ve benzeri hastalıklara değil her zaman lazım oluyor. Kan stoku olmadığı için hastalarda sıkıntılı durumdalarda kan arama durumuna düşüyorlar. Aydın olarak şu ana kadar kan bağışında Türkiye'den ilk 5'inci sıranın altına hiç düşmedi. Salgın nedeniyle vatandaşların hastalığın bulaşıcılığından korkmasından dolayı kan vermekten kaçınıyorlar. Bizim kan merkezlerimiz günde iki defa dezenfekte edilmektedir. Kullanılan malzemeler bir defalık kullanılarak atılmaktadır. Zaten sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Aydınlı hemşehrilermiz gönül rahatlığıyla buraya gelerek kanını verebilir. Yine eski günlerdeki gibi bağış oranının üzerinde bir kan bağışına ulaşırız. Aydınlı hayırseverlerden çok ümitliyim, bize her zaman yardımcı oldular. Kan bize bir anlık değil devamlı lazım. Aydınlı kan bağışçılarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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