Aydın'da kan stokları tükendi
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Aydın'da kan stokları tükendi

Aydın'da kan stokları tükendi AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı.

08.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:38

Aydın'da kan stokları tükendi AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit, koronavirüs nedeniyle vatandaşların kan vermekte geçen yıla oranla yüzde 100 azalarak kan stoku kalmadığını ifade etti.

Türkiye'de Mart ayından beri yaşanan koronavirüs salgın hastalığından dolayı çoğu ilde olduğu gibi Aydın'da da kan stoğu azaldı. Aydın'da 2019 yılında aylık ortalama 4 bin ünite kan bağışı yapılırken, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayında ise kan bağışı aylık olarak bin 300 üniteye düştü. Kan ihtiyacının fazla olması nedeniyle, günlük bağışlanan kanın tamamı hastanelere gittiği ve stok yapılamadığı öğrenildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği, konuya ilişkin sosyal medyada hesabından yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi, kan bağışı ekipleri ile bölgemizdeki 94 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaktadır. COVİD-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle kan stokları ilk defa bitmiştir. Hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi, kanser vb. hastalarımızın düzenli olarak kan ihtiyaçları devam etmekte olup maalesef kan ihtiyaçları karşılanamamaktadırö

KAN BAĞIŞÇILARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu nedenle Aydın'da kan stokunun tükendiğine değinen Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit, 'Koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle kan stoklarımız tamamen bitmiş durumdadır. Geçen yılki rakamlara göre yüzde 100 oranda azaldı. Günlük toplanan kan ise anında hastanelere gidiyor. Bu konuda Aydınlı hayırseverlerin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Bizim kanlarımız sadece losami ve benzeri hastalıklara değil her zaman lazım oluyor. Kan stoku olmadığı için hastalarda sıkıntılı durumdalar kan arama durumuna düşüyorlar. Aydın olarak şu ana kadar kan bağışında Türkiye'den ilk 5'inci sıranın altına hiç düşmedi. Salgın nedeniyle vatandaşların hastalığın bulaşıcılığından korkmasından dolayı kan vermekten kaçınıyorlar. Bizim kan merkezlerimiz günde iki defa dezenfekte edilmektedir. Kullanılan malzemeler bir defalık kullanılarak atılmaktadır. Zaten sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Aydınlı hemşehrilermizin mutlaka gönül rahatlığıyla buraya gelerek kanını verebilir. Yine eski günlerdeki gibi bağış oranının üzerinde bir kan bağışına ulaşırız. Aydınlı hayırseverlerden çok ümitliyim, bize her zaman yardımcı oldular. Kan bize bir anlık değil devamlı lazım. Aydınlı kan bağışçılarımızı kan vermeye davet ediyorumö dedi.

Aydın'da kan stokları tükendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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