Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı

09.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:51

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'da yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun kontrolden çıktığı anları başka bir aracın kamerası kaydetti.

Aydın'da yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun kontrolden çıktığı anları başka bir aracın kamerası kaydetti.

Aydın - İzmir kara yolunda malzeme taşıyan kamyonun sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kendi etrafında bir tur atarak yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki boş alanda durabildi.

Bu anlar, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

İlgili Haberler

Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Son dakika... Kurtalan'daki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika... Kurtalan'daki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Öykü Çelik Cemal Hünal Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Erol Bulut Pierre Webo Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:51:10. #1.14#
title