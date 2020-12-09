Son dakika haberi... Kamyonun yolda kayması kameraya yansıdı
09.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:51
Edinilen son dakika haberine göre Aydın'da yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun kontrolden çıktığı anları başka bir aracın kamerası kaydetti.
Aydın'da yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun kontrolden çıktığı anları başka bir aracın kamerası kaydetti.
Aydın - İzmir kara yolunda malzeme taşıyan kamyonun sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kendi etrafında bir tur atarak yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki boş alanda durabildi.
Bu anlar, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol