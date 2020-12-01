Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

01.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:11

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Gökhan K. yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke-Didim kara yolu Akçakonak Mahallesi mevkisinde, önünde seyreden İsmail Yeni'nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet savrulurken kamyon da kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince motosiklet sürücüsü İsmail Yeni, bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, burada yaşamını yitirdi.

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Hafif şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Gökhan K'nin tedavisi sürüyor.

Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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