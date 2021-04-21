Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Sarı yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet, Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprüsü Kavşağı'nda, Özcan Gökçe'nin kullandığı 09 AHH 674 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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