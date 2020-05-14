Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
14.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Turgut Özal Bulvarı Devlet Hastanesi kavşağında F.A. yönetimindeki 35 AH 9241 plakalı kamyon, Yusuf Turgut'un (36) kullandığı 09 AAF 747 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Turgut, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü F.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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