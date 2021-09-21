Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir (AA) - Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fesih Güngör'ün kullandığı 06 BS 3790 plakalı kamyonet, Aydın- İzmir Otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde Mehmet Barba idaresindeki 09 ET 136 plakalı minibüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki Fevzi Barba ve Musa Yaman, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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