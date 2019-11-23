Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

23.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:38
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'ın ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Söke-Milas kara yolunda seyreden Halil Tingay (49) kontrolündeki plakası belirlenemeyen motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet Albaş (59) idaresindeki 09 SB 595 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yola savrulan Tingay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tingay'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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