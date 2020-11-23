Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23.11.2020 03:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 03:17
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Pınarcı (18) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Pınarcı (18) hayatını kaybetti.

Kaza, 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Pınarcı yönetimindeki plakasız motosiklet, M.A. yönetimindeki 09 B 1119 plakalı kamyonetle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Pınarcı, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ağır yaralanan Mert Pınarcı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınarcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kamyonetin  sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


- Aydın
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

İlgili Haberler

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere İrem Derici Öykü Karayel
Spor Mert Günok Ersun Yanal Fatih Terim Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 03:17:29. #1.15#
title