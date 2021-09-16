Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Adil Sağır (54) yönetimindeki 03 RD 942 plakalı kamyonet, Söğütçük mevkiinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Binnaz Karaman (42) ve Hüseyin Tutar (26) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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