Aydın'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürkan Ölmez idaresindeki 59 ZD 409 plakalı otomobil, Kahraman Mahallesi'nde, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan Ölmez ile yanındaki Metinbey Bayram, Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, kaza yerinde ayrılan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.