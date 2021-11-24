AYDIN (İHA) - Aydın'da kadınlar şiddete karşı dans etti

AYDIN - Aydın'da bir araya gelen kadınlar, düzenlenen dans etkinliğiyle şiddete karşı dikkat çekti.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 30 kadın, dans eğitmeni Özge Ürküt ve Hüseyin Efe eşliğinde dans ederek kadına şiddete dikkat çekti.

Dans eğitmenleri Özge Ürküt ve Hüseyin Efe tarafından sergilenen kadın şiddeti temalı dans gösterisi ile başlayan etkinlikte şiddete, iyileştirme yöntemi ile yanıt veren kadınların dans gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Kadın Hakları Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederken, dans eğitmeni Hüseyin Efe ise, "Amacımız, kadına şiddeti sanatla anlatmak. Buradaki 30 kadınımızla şiddeti iyileştirmeye yönelik bir çalışma hazırladık ve buna uygun bir tema ile modern dans gösterisi sergiledik" dedi.