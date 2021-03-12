Aydın'da kadın astsubaylar öğrencilere Türk bayrağı hediye etti
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Aydın'da kadın astsubaylar öğrencilere Türk bayrağı hediye etti

12.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:42
Aydın'da kadın astsubaylar öğrencilere Türk bayrağı hediye etti

Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kadın jandarma astsubaylar, öğrencilere Türk bayrağı verdi.

Aydın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kadın jandarma astsubaylar, öğrencilere Türk bayrağı verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı Amirliği ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı İlkokulu ve Ortaokulu'na gitti.

Kadın astsubaylar, okul yönetimine göndere çekilmesi için Türk bayrağı, öğrencilere de kitap, satranç takımı, Jandarma Çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden astsubaylar, çocuklara, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü'ne ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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