Aydın'da kadın astsubaylar kadın sürücülere karanfil verdi
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Aydın'da kadın astsubaylar kadın sürücülere karanfil verdi

08.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:38
Aydın'da kadın astsubaylar kadın sürücülere karanfil verdi

Aydın'da kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil dağıttı.

Aydın'da kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik denetimler gerçekleştirdi.

Kadın astsubaylar, denetim sırasında kadın sürücülerin Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadın sürücülere, karanfil ile Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanmış yaka kokartı, kitap ayracı hediye edildi.

Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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