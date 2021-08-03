Aydın'da kaçak tütün operasyonu
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Aydın'da kaçak tütün operasyonu

Aydın'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çamlık Mahallesinde bulunan iş merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada çeşitli gramajlardaki paketler içerisinde toplamda 58 kilogram 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilmiş olup, işyeri sahibi H.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yine aynı iş merkezinde faaliyet gösteren başka bir işyerinde yapılan aramada ise 16 adet 500 gramlık paketler halinde 8 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, işyeri sahibi H.G. isimli şahıs hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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