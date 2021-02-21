Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

21.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:50
Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Hıdır İlyas bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını belirleyen ekipler, 26 metre uzunluğunda "yılan kamera", monitör, şarj cihazı, aydınlatma kablosu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 800 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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