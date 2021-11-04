Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gaffarlar, Mersinbeleni ve Akmescit mahallelerinin kesiştiği Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.K. (28) ve F.Ö'yü (42) derinliği 3 metre olan tünelde suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanlarındaki kazma, kürek ve dedektöre el konuldu.
Gözaltına alınan S.K. ile F.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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