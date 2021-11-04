Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaffarlar, Mersinbeleni ve Akmescit mahallelerinin kesiştiği Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.K. (28) ve F.Ö'yü (42) derinliği 3 metre olan tünelde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanlarındaki kazma, kürek ve dedektöre el konuldu.

Gözaltına alınan S.K. ile F.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title