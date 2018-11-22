Aydın'da Kaçak Çalışan Yabancı Uyruklu 8 Kişi Yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çalışma izni bulunmayan 8 Afgan uyruklu yakalandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çalışma izni bulunmayan 8 Afgan uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malgaç Emir Mahallesi'nde B.A'ya ait tarlada yabancı uyrukluların çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İncelemede, tarlada çalışan 8 şüphelinin Afgan uyruklu ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilen yabancı uyruklulardan 2'sinde ikamet izninin bulunduğu, diğerlerinin ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Bu arada ifadesinin ardından serbest bırakılan tarla sahibi hakkında, kaçak işçi çalıştırmak suçundan idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.