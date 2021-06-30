Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor

Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri koruma-kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Nazilli DKMP Şefliği Koruma Ekipleri ve Fahri Av Müfettişleri ile ortaklaşa yapılan av koruma faaliyetlerinde, Bozdoğan ilçesi Kızıltepe Mahallesi'nde yasa dışı avlanan bir şahıs tespit edilerek suç üstü yakalandı. Şahsa ait 1 adet yarı otomatik tüfek muhafaza altına alınarak, şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefeti nedeniyle idari işlem yapıldı. - AYDIN

Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Lütfü Türkkan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:53:34. #1.16#

title