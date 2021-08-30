Aydın'da kaçak ava geçit yok
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Aydın'da kaçak ava geçit yok

Aydın'da kaçak ava geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da doğa koruma ekiplerinin yaptığı çalışmada avcılık kanununa aykırı davranan iki şahsa idari işlem yapıldı.

Aydın'da doğa koruma ekiplerinin yaptığı çalışmada avcılık kanununa aykırı davranan iki şahsa idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak yaptıkları denetimlerde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetleri nedeniyle iki kişi hakkında idari işlem uyguladı. Denetimlerin 7/24 esasına göre devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da kaçak ava geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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