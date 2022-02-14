Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

Aydın'da mevzuata aykırı av yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde iki kişiye idari işlem uygulandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da mevzuata aykırı av yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde iki kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yaban hayatı için sahadayız. 13 Şubat 2022 tarihinde Av koruma-kontrol çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilen denetimlerimizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 2 kişi hakkında idari işlem tesis edilmiştir" denildi. - AYDIN

Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title