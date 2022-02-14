Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

AYDIN (İHA) - Aydın'da mevzuata aykırı av yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde iki kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yaban hayatı için sahadayız. 13 Şubat 2022 tarihinde Av koruma-kontrol çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilen denetimlerimizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 2 kişi hakkında idari işlem tesis edilmiştir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa