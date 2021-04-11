Aydın'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sinyalizasyon ve enerji kablolarını çaldığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sinyalizasyon ve enerji kablolarını çaldığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devlet Demiryollarına ait sinyalizasyon ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler T.B, A.T, G.D, Ö.Y, F.D. ve C.D.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol