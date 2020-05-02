Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)
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Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)

Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)
02.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:40

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIAydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, özel bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında jeotermal su borusu patlaması ile ilgili Aydın Valiliğinden açıklama geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, özel bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında jeotermal su borusu patlaması ile ilgili Aydın Valiliğinden açıklama geldi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "J-700 ruhsat Numaralı saha içerisinde bulunan AY-17 isimli kuyuda yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde ani buhar çıkışı oluşmuş, 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınmıştır. Yaşanan olay ise bir iş kazası olarak değerlendirilmekte olup, firma yöneticilerine bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ikazlar yapılmıştır" denildi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelince yerinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu buhar çıkışının; AY-17 üretim kuyusunun boru hattı ile 24.07.2014 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararına sahip 24 MWe kapasiteli KEN-1 JES'e bağlantısının yapılması çalışmaları esnasında, uzun süredir aktif olmayan kuyuda biriken gazın basınçla dışarı çıkması nedeniyle oluştuğu anlaşılmıştır. Kuyuya çalışma sırasında boru indirildiğinden mevcut vana kapatılamamış, olay yerine vinç getirilerek jeotermal kuyudan borunun çekilmesi ile vana kapatılarak buhar çıkışı kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.Borudan çıkan sıcak suların çevrede bulunan tarım arazilerine yayılması vatandaşları tedirgin ederken, açıklamada Jeotermal kuyudan taşan suyun civarda bulunan tarlalara yayılmaması için toprak havuzda biriktirildiği, etrafında bulunan arazilere jeotermal akışkanın taşmadığı bildirildi.KAÇAK KUYU İDDİALARINA YANITPatlamanın meydana geldiği AY-17 kuyusuna ilişkin, kuyunun kaçak olduğu iddialarıyla ilgili  Aydın Valiliği, kuyunun kaçak olmadığını, kuyu için 13.06.2016 tarihli ve 15204869.220-02-E.4830 sayılı ÇED görüşü bulunduğunu belirtti. Açıklamada, "AY-17 jeotermal üretim kuyusu, bağlantı yapılacak olan KEN-1 jeotermal enerji santrali ve jeotermal boru hatlarına ilişkin, idari yargıdan alınan herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır" denildi.'BU BİR İŞ KAZASIDIR'

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, "Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'in jeotermal kaynaklar konusundaki hassasiyeti kamuoyunca bilinmektedir. Sayın Valimizin talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve YİKOB personelleri tarafından Jeotermal Santraller sürekli denetlenmektedir. Yine koku şikayetleri üzerine ilgili kurumlara verdiği talimatla; koku ölçümleri tüm santraller için yaz ve kış olmak üzere ikişer aylık periyotlarla yaptırılmakta ve ölçüm sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bugünkü yaşanan olay ise bir iş kazası olarak değerlendirilmekte olup, firma yöneticilerine bu tip olayların bir daha yaşanmaması için ikazlar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Cemal YILDIRIM/AYDIN


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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