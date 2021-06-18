Aydın'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

Aydın'da bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve ve sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere ihale yoluyla devredilecek.

Aydın'da bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve ve sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere ihale yoluyla devredilecek.

Aydın Valiliği Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'nin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Kuyucak, Köşk ve Karacasu ilçelerinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası seracılık, meyve ve sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere "kapalı teklif ve artırma" usulüyle ihale edilerek devredilecek.

Geçici teminat bedelleri 45 bin lira ile 1 milyon 375 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, Aydın Valilik Binası toplantı salonunda 30 Haziran'da saat 14.00 ile 15.30 arasında düzenlenecek.

İsteklilerin tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'ye teslim etmesi gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu