Aydın'da jandarmaya 8 yeni devriye aracı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da jandarmaya 8 yeni devriye aracı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da jandarmaya 8 yeni devriye aracı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda kullanılmak üzere 8 yeni araç gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda kullanılmak üzere 8 yeni araç gönderildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temini ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin araç envanterine 8 adet devriye müdahale aracı Jandarma Genel Komutanlığı'nca tertip edilmiştir. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AYDIN

Aydın'da jandarmaya 8 yeni devriye aracı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gülşen Müge Anlı Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da jandarmaya 8 yeni devriye aracı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:30:28. #1.17#