Aydın'da jandarmadan trafik uygulaması
Aydın'da jandarma ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Aydın'da jandarma ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli'de yol uygulaması ve radarla hız kontrolü yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 959 araç kontrol edildi.
Kontrol edilen araçlardan hız limitini aşan ve evrak eksikliği olan 59 araca 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç ise trafikten men edildi.