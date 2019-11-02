Aydın'da jandarmadan trafik uygulaması

02.11.2019 16:16

Aydın'da jandarma ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli'de yol uygulaması ve radarla hız kontrolü yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 959 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan hız limitini aşan ve evrak eksikliği olan 59 araca 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA