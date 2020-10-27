Aydın'da jandarmadan ilkokul öğrencilerine ziyaret

Aydın'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokulları ziyaret edip öğrencilere maske ve çeşitli hediyeler verdi.

Aydın'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokulları ziyaret edip öğrencilere maske ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çine ilçesindeki Altınova İlkokulu'na gitti.

Jandarma personeli burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra öğrencilere "Sağlık için hepimiz için" yazılı maske, jandarma boyama kitabı ve satranç takımı hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun