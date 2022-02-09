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Aydın'da jandarma, sokak hayvanlarını besledi

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da jandarma, sokak hayvanlarını besledi

Aydın'da Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

AYDIN (AA) - Aydın'da Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla Koçarlı ilçesinde, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, ayrıca soğukların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu alanları belirledi.

İlçenin farklı bölgelerindeki alanlara ulaşan ekipler, hayvanlar için mama bıraktı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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