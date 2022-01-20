Aydın'da jandarma okul çevresinde denetim yaptı - Haberler
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Aydın'da jandarma okul çevresinde denetim yaptı

Aydın'da jandarma okul çevresinde denetim yaptı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karasu ilçesinde jandarma, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karasu ilçesinde jandarma, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaören Şehit Mehmet Aykan Anaokulu ve İlkokulunun çevresinde devriye görevi yaptı.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını çocuklara anlatan ekipler, öğrencilere, kitap, dergi, şapka, balon ve bayrak hediye etti. Jandarma, çocuklarla kartopu oynadı.

Okulda görev yapan kadın öğretmenlere, velilere ve personele de KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri de ilçenin belirli yerlerinde, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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