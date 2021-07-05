Aydın'da jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu
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Aydın'da jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu

Aydın'da jandarma kaybolan keçileri drone ile buldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan keçileri drone ile bularak sahibine teslim etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan keçileri drone ile bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Ömer Güdücü, 44 keçisini otlatmak için 3 gün önce ormanlık alana götürdü.

Bir süre sonra evine giden Güdücü, döndüğünde ormanlık alanda hayvanlarını bulamadı.

Güdücü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, gece görüşlü ve termal özellikli drone ile yaptığı aramada keçilerin vücut ısılarından yerini belirledi.

Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Güdücü, ekiplere teşekkür ederek, keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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