Aydın'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı
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Aydın'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Aydın'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için 17 ilçenin giriş ve çıkışlarında 29 ekibin görev aldığı denetimlere helikopterle de destek veriliyor.

Aydın-Muğla kara yolu ve Aydın-Denizli kara yolunda havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.

Öte yandan ekipler, karadan sürdürdüğü kontrollerde sürücülere şeker ve kolonya da ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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