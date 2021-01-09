Aydın'da jandarma 2020 yılında 13 bin 541 olayı aydınlattı
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Aydın'da jandarma 2020 yılında 13 bin 541 olayı aydınlattı

09.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:34
Aydın'da jandarma 2020 yılında 13 bin 541 olayı aydınlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılında meydana gelen 13 bin 817 olayın 13 bin 541'ini aydınlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılında meydana gelen 13 bin 817 olayın 13 bin 541'ini aydınlattı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılında olayların aydınlatılmasında yüzde 98 başarı sağladı.

Asayiş uygulamalarında 6 bin 49 aranan şüpheli yakalanırken 51 bin 804 araç ile 585 bin 214 kişi sorgulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de 772 olay ortaya çıkartılırken bu olaylara karışan bin 861 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler, 2020 yılında 6 bin 835 kök kenevir, 21 kilogram eroin, 43 kilogram esrar, 15 gram kokain, 5 kilogram metanfetamin, 71 ateşli silah ve 10 bin 651 litre alkol ele geçirdi.

Siber suçlarla mücadelede ise bin 104 yasadışı bahis sitesi, 330 müstehcen içerik bulunan site, kimlik hırsızlığı yapılan 114 site ile terör örgütü propagandası yapılan 17 site olmak üzere bin 565 internet sitesi hakkında adli işlem başlatılarak erişim yasağı getirildi.

Trafik timleri de 53 bin 52 denetimde 683 bin 153 aracı kontrol etti, 42 bin 190 sürücü ve 9 bin 474 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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