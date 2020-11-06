Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi
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Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi

06.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:38
Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, izolasyon kurallarını ihlal eden 119 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini bildirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, izolasyon kurallarını ihlal eden 119 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini belirtti.

Aksoy, mesajında, Kovid-19 temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin, karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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