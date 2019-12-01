Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan operasyonda alkollü bir mekanda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.
Operasyon yapılan iş yerine para cezası kesilirken, yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Çalışma izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.