Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

01.12.2019 03:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 03:44
Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı

'ın ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan operasyonda alkollü bir mekanda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.

Operasyon yapılan iş yerine para cezası kesilirken, yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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