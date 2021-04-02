Aydın'da iz takip köpeği tarafından bulunan kayıp yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti
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Aydın'da iz takip köpeği tarafından bulunan kayıp yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da iz takip köpeği tarafından bulunan kayıp yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayıp olarak aranan ve evine 5 kilometre uzaklıkta jandarma iz takip köpeği "Elbet" tarafından baygın bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayıp olarak aranan ve evine 5 kilometre uzaklıkta jandarma iz takip köpeği "Elbet" tarafından baygın bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kılavuzlar Mahallesi'nde hafıza kaybı bulunan Hamide Ün'den (90) haber alamayan yakınları, durumu dün jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadını aramak için çalışma başlattı.

Aramaya katılan "Elbet" isimli jandarma iz takip köpeğinin yardımıyla Hamide Ün, 17 saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıktaki bir arazide baygın bulundu.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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