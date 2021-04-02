Aydın'da iz takip köpeği tarafından bulunan kayıp yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kayıp olarak aranan ve evine 5 kilometre uzaklıkta jandarma iz takip köpeği "Elbet" tarafından baygın bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü.