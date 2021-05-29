Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

TÜİK verilerine göre Aydın'da Nisan ayında ithalat yüzde 47, ihracat yüzde 64 arttı.

TÜİK verilerine göre Aydın'da Nisan ayında ithalat yüzde 47, ihracat yüzde 64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,1 artarak 84 milyon 347 bin dolar, ithalat ise yüzde 47,1 artarak 20 milyon 60 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı. İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe 2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 76,50 ile 64 milyon 526 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 20,23 ile 17 milyon 67 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,26 ile 2 milyon 751 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 91,36 ile 18 milyon 327 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 5,70 ile 1 milyon 143 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,81 ile 563 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu

2021 yılı Nisan ayında Aydın'dan en fazla ihracat İspanya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti. İspanya'yı 6 milyon 590 bin dolar ile İtalya ve 5 milyon 643 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Nisan ayında Aydın'a en fazla ithalat Çin'den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat

8 milyon 363 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 1 milyon 832 bin dolar ile Almanya ve 1 milyon 495 bin dolar ile İtalya izledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı