Aydın'da itfaiye yangın çıkan evin bulunduğu sokağa giremeyince polisler kovalarla su taşıdı
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Aydın'da itfaiye yangın çıkan evin bulunduğu sokağa giremeyince polisler kovalarla su taşıdı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da itfaiye yangın çıkan evin bulunduğu sokağa giremeyince polisler kovalarla su taşıdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye ekibinin yangın çıkan evin bulunduğu sokağa park edilmiş araçlar nedeniyle ulaşmakta gecikmesi üzerine polis ekipleri, kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye ekibinin yangın çıkan evin bulunduğu sokağa park edilmiş araçlar nedeniyle ulaşmakta gecikmesi üzerine polis ekipleri, kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Sümer Mahallesi 212 Sokak'taki boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçları bölgede sokakların dar olması ve araç park edilmesi nedeniyle yangın çıkan eve ulaşmakta güçlük yaşadı.

İtfaiyenin gecikmesi üzerine polis ekipleri, alevlere çevredeki evlerden verilen su dolu kovalarla müdahale etmeye çalıştı.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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