Aydın'da İtfaiye Personeline Teşekkür Belgesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen su baskınlarında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi.

Nazilli İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen törende Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, geçtiğimiz haziran ayında Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen su baskınlarında görev alan itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Adanır, görevlerini başarıyla yerine getiren 25 itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi.

Tüm personeliyle gurur duyduğunu ifade eden Adanır, böyle şerefli ve kutsal bir teşkilatın içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.