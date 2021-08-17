Aydın'da işçi servisi ile tır çarpıştı: 11 yaralı
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Aydın'da işçi servisi ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'da işçi servisi ile tır çarpıştı: 11 yaralı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde midibüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde midibüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin kullandığı 09 P 0038 plakalı işçi taşıyan midibüs, Aydın-Denizli kara yolunun Umurlu Mahallesi mevkisinde, T.A'nın kullandığı 34 KP 0563 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs şoförü ve araçtaki 10 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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