Aydın'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yan yana 3 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki 3 iş yerinden bilgisayar malzemeleri ve ses sistemini çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.Y. (22) olduğunu belirledi.

Şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin 17 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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