Aydın'da iş yerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Aydın'da iş yerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

27.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:14
Aydın'da iş yerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kafede mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kafede mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi Anadolu Bulvarında devriye görevini yürüttüğü sırada kapalı olan kafede bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Kafe sahibini arayan polis, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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