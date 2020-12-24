Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

24.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:08
Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ege Mahallesi Aydın Bulvarı'ndaki ofiste akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Ofiste kaldığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Yusuf Ekmekçi'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ekmekçi'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının klimadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Donald Trump Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Evlilik İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 23:09:21. #1.15#
title