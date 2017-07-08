Aydın'da İş Yeri Yangını

Aydın'da bir kereste atölyesinde çıkan yangından 2 kişi etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde Serkan Zor'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.



İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.



İşçilerin de yardımıyla yangın tamamen söndürüldü.



Dumandan etkilenen 2 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



İş yerinde hasar oluşurken, işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.