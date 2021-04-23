Aydın'da iş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
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Aydın'da iş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı

Aydın'da iş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasasında iş makinesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasasında iş makinesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kasasında yaklaşık 40 tonluk kepçe bulunan Murat Menderes'in kullandığı 09 NM 498 plakalı Nazilli Belediyesine ait kamyon, Yaylapınar - Beydağ yolunda devrildi.

Kazada kepçe de şarampole yuvarlandı.

Yaralanan sürücü ile yanındaki Uğur Aslan, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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