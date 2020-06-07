Aydın'da iş makinasıyla kesim yapan işçi yaralandı
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Aydın'da iş makinasıyla kesim yapan işçi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde maden ocağında çalıştığı sırada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da iş makinasıyla kesim yapan işçi yaralandı
07.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:39

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde maden ocağında çalıştığı sırada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Yörükler Mahallesinde bir madende çalışan Hasan Ali Gürsoy, iş makinasıyla kesim yaptığı sırada makinanın elinden kayması sonucu dudağını kesti.

Mesai arkadaşları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsoy, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hasan Ali Gürsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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