Aydın'da iş kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde kuvars ocağında bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kuvars ocağında bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karakaya Mahallesindeki bir kuvars ocağında zemindeki toprağın kayması sonucu Yaşar Erhan'ın kullandığı kamyon devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkartılan Erhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.