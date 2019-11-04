Aydın'da iş kazası: 1 yaralı

Aydın'da iş kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kuvars ocağında bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

04.11.2019 16:00
Aydın'da iş kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kuvars ocağında bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaya Mahallesindeki bir kuvars ocağında zemindeki toprağın kayması sonucu Yaşar Erhan'ın kullandığı kamyon devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Erhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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